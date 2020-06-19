Станции Выходной и Мурмаши свяжут железной дорогой

Мурманская область >> Общество >> 19.06.2020

При строительстве дороги под Мурманском используют только современные стойкие материалы.

В регионе продолжается строительство участка, который  свяжет станции Мурмаши и Выходной. Будет организовано движение составов в обход барьера на время восстановления сломанного железнодорожного моста через Колу.

На протяжении построенного отрезка пути уложат бесстыковой путь на шпалах из бетона. Будет модернизирован и существующий отрезок пути, проходящий через Колу. Обновлению подлежит более 5 км пути.

В настоящий момент старый участок на деревянных шпалах полностью демонтирован. После того как рельсошпальные решетки будут уложены, будет проведен цикл работ для обеспечения надежности: балластировка, регулировка, выправка, рихтовка.

Перед сдачей путь проверят на соответствие техтребованиям, нормам гарантированной безопасности поездов.

В строительстве железнодорожники используют только новейшие материалы и современную технику.

К 23 июня работы по организации движения в обход барьера должны завершиться.





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