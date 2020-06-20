Марафон "Гандвик" переносится на 2021 год из-за пандемии

Архангельская область >> Общество >> 20.06.2020

Проведение традиционного марафона "Гандвик" в Архангельске отменено из-за коронавирусной инфекции. Это первый раз в 35-летней истории марафона, когда мероприятие не состоится. Организаторы решили не сдвигать его на более поздний срок, поскольку ситуация может измениться. В настоящее время объявлено, что марафон перенесен на 26 июня 2021 г.

"Гандвик" - визитка города, неотъемлемая часть летней программы для спортсменов и горожан.

Марафон впервые состоялся в 1984 г., на 400-летеие Архангельска. С тех пор марафон проходил каждый год. Участникам нужно пройти 42 км 195 м. В 2019 г. в соревнованиях участвовали 250 человек из Архангельской, Волгоградской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Коми. В этом году событие было намечено на 27 июня.

Напомним, что в области 4395 больных коронавирусом, выписаны 1512 пациентов. Увеличение количества больных зафиксировано в послание дни в Северодвинске, где рост заболеваемости в 2,8 раза выше, чем в остальных районах. В городе 1993 больных, в том числе 1421 сотрудник судостроительного предприятия.





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Марафон "Гандвик" в Архангельске


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