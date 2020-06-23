Дорожный фонд Карелии получит 1 млрд руб. из федерального бюджета
Карелии выделят 1 млрд руб. из федеральной казны на завершение дорожных работ. Всего объем средств дорожного фонда Карелии в этом году достигнет 7,9 млрд руб. Такой показатель достигнут впервые в истории республики. В 2017 г. объем фонда составил всего 3,8 млрд руб.
500 млн руб. власти региона вложат в продолжение реконструкции трассы Олонец - Питкяранта - Леппясилта, 400 млн руб. - в строительство новой дороги Великая Губа - Оятевщина, которая ведет к максимально близкой точке континента, из которой можно быстро добраться до острова Кижи. Увеличение финансирования также позволит ускорить темп работ на всех дорожных объектах.
Допсредства позволят начать капремонт петрозаводского моста через р. Лососинку. В 2017 г. путепровод в Петрозаводске был признан аварийным, поэтому движение по нему ограничено. Сейчас по мосту на ул. Мерецкова не могут ходить троллейбусы, а их маршруты перестроили до момента приведения транспортного объекта в порядок. Аварийный мост на ул. Кирова также уже начали ремонтировать.
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