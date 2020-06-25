Экс-мэр Архангельска провел необычный перфоманс в столице

Архангельская область >> Общество >> 25.06.2020

Бывший мэр Архангельска, а ныне успешный бизнесмен Александр Донской, решил организовать акцию в центре Москвы. Она была посвящена победе в ВОв, победе над фашизмом и его главным олицетворением – Гитлером.

Ключевым атрибутом акции стал баннер с изображением А. Гитлера - лидера нацистской Германии. Изображение было взято из документального фильма TRT Haber "Потерянный флот Гитлера". В фильме шла речь о найденной в Черном море немецкой подводной лодке.

В перфомансе Донской развернул свой плакат, предложив случайным прохожим сделать с ним все, что придет на ум, а видео с тем, что происходило дальше, бизнесмен выложил на своей странице в Instagram.

Люди кидали в плакат яйца, разрисовывали баллончиками с красками (так на плакате появилась надпись «Мир»), выливали на баннер алкоголь, а до приезда полиции на него положили детские игрушки и Библию. Кстати, представители органов правопорядка Донского не арестовали, а лишь предложили уйти, поэтому какая участь постигла плакат в Гитлером, неизвестно. 





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