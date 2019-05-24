День молодёжи в Нарьян-Маре проходит в онлайн формате

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 27.06.2020

В окружных мероприятиях, приуроченных к молодежному празднику, приходиться принимать участие онлайн. Основные мероприятия перенесены на сентябрь.

27 и 28 июня  День молодежи все-таки будут отмечать. В селах, где ситуация лучше,  Дома культуры проодят мероприятия с соблюдением эпидемиологических норм, но в Нарьян-Маре это недоступно.

Сегодня состоялась универсальная тренировка Stretching в эфире странички «Молодежь НАО», кибер-турнир по футболу. Также жители НАО могут присоединиться к акции, в рамах которой под хештеггом #ДеньМолодежи2020 проходит ряд челленджей.

В ДК д. Андег и п. Красное состоялись квесты, в д. Лабожское прошел вечер «День молодых, веселых, озорных», в п. Хонгурей на спортплощадке прошла тусовка «На волнах позитива», в Тельвисочном культурном центре «Престиж» прошел вечер отдыха «За нами будущее». Тиманский центральный ДК организовал игру «Зарница», а в п. Выучейский прошло музыкально-развлекательное шоу «Даешь День Молодежи!». В ДК п. Усть-Кара состоялась развлекательная программа «Лето, пора молодых».

 





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