В честь Дня города для вологжан подготовили исторические загадки

Вологодская область >> Общество >> 28.06.2020

Вчера в Вологде состоялся многочасовой онлайн-марафон в честь 873-летия Вологды. Часть его была посвящена истории Вологды, достопримечательностям и интересным локациям. Также прошла онлайн викторина «Вологодские закавыки», где вологжанам предложили ответить на 8 краеведческих загадок.

Глава Управления культуры Вологды Елена Доможирова рассказала, что загадки в викторинах были связаны с историей Красного моста, памятника 800-летия Вологды, Дома Шаламова, храмов ул. Засодимского. Ответы можно было писать в комментариях трансляции марафона. Итоги подводили в течение 30 минут после озвучивания вопроса. Побеждал тот, кто отвечал на вопрос первым и правильно. Всего было выбрано 8 победителей, который получили в подарок том серии «Вологда в минувшем тысячелетии» с рассказами о 400 памятниках культуры и истории Вологодчины.

Для вологжан выступили местные исполнители, гости, были показаны исторические видеозарисовки. Трансляция марафона проходила на портале горадминистрации, сайте газеты «Красный север», в группах «Мы вологжане», «Онлайн Вологда».





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