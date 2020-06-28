В честь Дня города для вологжан подготовили исторические загадки

Вчера в Вологде состоялся многочасовой онлайн-марафон в честь 873-летия Вологды. Часть его была посвящена истории Вологды, достопримечательностям и интересным локациям. Также прошла онлайн викторина «Вологодские закавыки», где вологжанам предложили ответить на 8 краеведческих загадок.



Глава Управления культуры Вологды Елена Доможирова рассказала, что загадки в викторинах были связаны с историей Красного моста, памятника 800-летия Вологды, Дома Шаламова, храмов ул. Засодимского. Ответы можно было писать в комментариях трансляции марафона. Итоги подводили в течение 30 минут после озвучивания вопроса. Побеждал тот, кто отвечал на вопрос первым и правильно. Всего было выбрано 8 победителей, который получили в подарок том серии «Вологда в минувшем тысячелетии» с рассказами о 400 памятниках культуры и истории Вологодчины.



Для вологжан выступили местные исполнители, гости, были показаны исторические видеозарисовки. Трансляция марафона проходила на портале горадминистрации, сайте газеты «Красный север», в группах «Мы вологжане», «Онлайн Вологда».