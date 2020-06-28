В Вологодской области создан совет по продвижению интересов жителей нацпарков

Вологодская область >> Общество >> 28.06.2020

В регионе создан координационный совет, который будет продвигать законопроект в защиту прав граждан из национальных парков.

Для сохранения Вологодского Поозерья в парке «Русский север» запретили садоводство и строительство домов, а всю земли отдали в собственность государства. По этой причине местные жители потеряли право распоряжаться своим имуществом. Люди стали уезжать из района, молодежи не осталось.

В «Русском Севере» живет 13 тыс. человек. Здесь граждане не имеют права использовать маткапитал, с большим трудом проходит программа переселения из аварийного жилья, нужен детский сад, обновление инфраструктуры, и ничего этого нет.

Совершенствование законодательства началось в прошлом году. По закону, все населенные пункты  в границах нацпарков могут передавать землю в собственность муниципалитета или области. Этот закон находится на рассмотрении в Госдуме. Этот законопроект разрешает хоздеятельность на территориях населенных пунктов и в соответствии с экологическими требованиями.

В работу включились и региональные депутаты. Проект поступил в Заксобрание региона 22 июня. Было решено создать координационный совет, которому нужно отслеживать все стадии принятия законопроекта.





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