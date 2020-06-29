В Сыктывкаре предлагают поливать зимние дороги рассолом
В Сыктывкаре ищут способы борьбы с гололедицей. Одна из профильных компаний предложила изменить методы борьбы со скользкими дорогами, о чем рассказала глава горадминистрации Сыктывкара Н. Хозяинова.
Она отметила, что вопрос посыпки дорог всегда актуален в зимнее время. Но после зимы улицы покрыты грязью и песком. Предлагается заменить песок и соль на рассол из хлористого натрия или кальция. Эта технология не нова, она использовалась еще в СССР. Она позволяет сэкономить 30-50% средств на уход за дорогами зимой, улучшить состояние ливневки. Также уменьшится нагрузка на зелень. Технология "чистая" по экомеркам, она позволит городу избавиться от песчаной пыли.
Если перед снегопадом нанести такой раствор на дорогу, уйдет 7 см снежно-ледяного покрова. Подобные составы используются на федеральных трассах в Санкт-Петербурге и Ленобласти, в Смоленске, Казани, Сургуте, поэтому есть смысл изучить практику.
Для перехода на эту технологию нужно смонтировать резервуары для рассола и коммунальную технику.
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