В Коми ветеран МВД отпраздновал 101-й день рождения

Ф. Симпелеву исполнился 101 год. Когда-то священник сказал очень больному семилетнему мальчику, что он будет жить до 100 лет, и это стало ориентиром на всю жизнь.



Симпелев родился в 1919 г., окончил 4 класса церковно-приходской школы, а в 1939 г. был призван в Красную Армию.



Сейчас, несмотря на преклонный возраст, ветеран имеет хорошую память. Он помнит, как в мае 1943 г. в Казахстане формировал понтонно-мостовые подразделения для железнодорожных войск. Симпелев был там командиром отделения путейщиков, несмотря на то, что ему было всего 23 года. Затем он служил в составе 2-го Украинского фронта, Воронежского фронта, Степного фронта. Он занимался восстановлением мостов, переправ, железнодорожных путей, иногда под вражеским обстрелом.



В день своего рождения ветерана поздравили представители МВД. Им он рассказал, как во время войны немцы стремились уничтожить самих путейщиков и их работу всеми возможными способами, а это заставляло придумывать нестандартные ходы противостояния немецким атакам.