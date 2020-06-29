Архангельские специалисты готовят предложение по модели моста на переправе в Алёшино

Представители администрации, руководители котласской компании "Сталкер" выехали на переправу в Алешино. Архангелогородцы обладают опытом изготовления понтонных мостов в Коми.



Конкретных предложений по модели будущего моста ждут через 2 недели. Река судоходная, поэтому должны быть учтены все детали. Такого обмеления р. Всегда в июне не было уже давно, так как река обычно мелеет только в августе. Но в этом году в мае вода залила дорогу к переправе в Алешино, а сейчас "Усть-Сысольск" сидит на мели, хотя до августа еще долго.



Жители Седкыркеща возмущены бездействием администрации. Им нужен мост, и с этим сложно не согласиться. В 2018 г. муниципалитет заключил договор с институтом Комимелиоводхозпроект для понимания поведения русла реки и выбора оптимального места для обустройства переправы. Обоснование было готово в прошлом году.



Переправляться людям нужно сейчас. Весной планировали купить катера на воздушной подушке, но аукцион не состоялся. Власти до сих пор не решили проблему с мостом и катерами.