Берега Паранихи продолжает точить море

Архангельская область >> Общество >> 01.07.2020

Согласно карте, окрестности Северодвинска - это не Белое море, а подступы к нему, хотя на этой территории работают морские процессы. Вода потихоньку продолжает отвоевывать территории у суши, и если так будет продолжаться, море подступит вплотную к железной дороге на Неноксу.

Северодвинский краевед А. Климов совершил поход  в окрестности города, чтобы посмотреть на процессы в урочище Параниха. Здесь, на берегу залива, скоро пропадут всякие следы узкоколейки, использовавшейся в эпоху строительства Северодвинска и для нужд ГУЛАГа.

Территория меняется так быстро, что прогнозы дать невозможно. К следующему лету вода может плескаться под самой железнодорожной насыпью. Исчезают и остатки березовой рощи, которая ранее была между насыпью и морем. Способствуют этому процессу и дачники, которые пускают березы на дрова.

2 деревянные опоры линии электропередач не используются по назначению, но служат ориентиром. В прошлом году они находились на суше, а этом они лежат у кромки моря, хотя были вкопаны с землю на 2,5 м.





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