17 млн руб. перечислено муниципалитетам НАО на реализацию проектов благоустройства

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.07.2020

Победители конкурса инициативного бюджетирования получили 16,9 млн руб. из бюджета округа. Среди получателей 22 проекта благоустройства, которые подготовлены местными жителями и администрациями поселков. Стоимость проектов - 343 тыс. руб. – 1 млн руб.

Так, в Нарьян-Маре выполнят начальный этап благоустройства двора дома № 34 по ул. Первомайская. 3 проекта реализует Шоинский сельсовет: создание мест накопления ТКО, благоустройство территории у здания Администрации, ограждение и доукомплектование детской площадки в д. Кия. Пешский сельсовет сделает в Нижней и Верхней Пеше деревянные тротуары и купит арт-объекты «Я люблю Нижнюю Пешу», «Я люблю Волковую», «Я люблю Верхнюю Пешу». Такие же арт-объекты установлены в с. Оксино, д. Хонгурей и Каменка.

Согласно условиям, каждый проект мог претендовать на матпомощь до 1 млн руб. Финансирование проектов проводится из окружного бюджета, но до 89 % необходимых затрат, а муниципальное образование дает до 10 %,  и 1 % – доля вклада граждан, юрлиц и предпринимателей. Вклад жителей может быть в разных формах, в том числе трудом.





Рекомендуем по теме:

Подведены итоги конкурса инициативного бюджетирования в НАО

Усинск презентовал проект парка "Югыд в?р"

Из федерального бюджета на благоустройство площадок НАО направлено 5,9 млн руб.

В 5,9 млн руб. обойдется благоустройство поселка Искателей в НАО

Систему инициативного бюджетирования введут в НАО

126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми


В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях

На реконструкцию здания ДК ОТЗ в Петрозаводске нужен 1 млрд руб.

Перед длительным походом по НАО туристам необходимо предупредить МЧС

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

В Коряжме презентуют книгу о Василии Алексееве

В Коми определят Стратегию развития спорта до 2030 г.

Глава "Лукойла" закупил оборудование для больницы в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета