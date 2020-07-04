17 млн руб. перечислено муниципалитетам НАО на реализацию проектов благоустройства

Победители конкурса инициативного бюджетирования получили 16,9 млн руб. из бюджета округа. Среди получателей 22 проекта благоустройства, которые подготовлены местными жителями и администрациями поселков. Стоимость проектов - 343 тыс. руб. – 1 млн руб.



Так, в Нарьян-Маре выполнят начальный этап благоустройства двора дома № 34 по ул. Первомайская. 3 проекта реализует Шоинский сельсовет: создание мест накопления ТКО, благоустройство территории у здания Администрации, ограждение и доукомплектование детской площадки в д. Кия. Пешский сельсовет сделает в Нижней и Верхней Пеше деревянные тротуары и купит арт-объекты «Я люблю Нижнюю Пешу», «Я люблю Волковую», «Я люблю Верхнюю Пешу». Такие же арт-объекты установлены в с. Оксино, д. Хонгурей и Каменка.



Согласно условиям, каждый проект мог претендовать на матпомощь до 1 млн руб. Финансирование проектов проводится из окружного бюджета, но до 89 % необходимых затрат, а муниципальное образование дает до 10 %, и 1 % – доля вклада граждан, юрлиц и предпринимателей. Вклад жителей может быть в разных формах, в том числе трудом.