Жителям окружных сел могут предоставить возможность заключать браки без выезда в Нарьян-Мар

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.07.2020

Полномочия регистрировать браки предлагается передать многофункциональным центрам. Такое обращение в Правительство России подготовило Собрание депутатов Ненецкого округа. Парламентарии предлагают работу ускорить, внедрив механизм предоставления услуг регистрации брака в дистанционном формате.

Сейчас регистрация брака на территории округа доступна только в одном органе - Отделе записи актов гражданского состояния Администрации НАО. Заявления можно подать через ЗАГС, портал госуслуг, в МФЦ. Жители отдаленных сел для заключения брака должны ехать в Нарьян-Мар, нести существенные затраты на перелет.

От них неоднократно поступали обращения о невозможности заключить брак на местах, что отрицательно сказывается на популяризации института семьи, демографии. Для целого округа одно место для заключения брака – это дикость! Сейчас подготовлено обращение о возможности регистрировать браки через МФЦ, о чем рассказала депутат регионального собрания Наталья Кардакова.

В обращении депутаты предложили рассмотреть возможность заключения брака дистанционно, если молодожены не хотят торжественной церемонии.





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