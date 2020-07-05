Школьники Вологодчины отправятся в районы в «Экспедицию Победы»

Школьники Вологодчины поедут в районы в рамках «Экспедиции Победы». Это проект отделения Российского фольклорного союза, который стартовал в июне и продлится до ноября. Ребятам предстоит собирать детские воспоминания жителей Вологодской области, вести опросы о военных, послевоенных годах.



По результату общения с пожилыми людьми, ребята снимут видеоролики для соцсетей, а все собранные записи передадут в музеи, учреждения культуры, архивы, учреждения образования. Заявки на участие в «Экспедиции Победы» принимаются от всех желающих. Заключительный этап проекта - областная конференция и фестиваль в Череповце.



С. Кулева, заведующая отделом народной культуры Центра народной культуры, считает, что сейчас важно привлекать детей и молодежь к общению с пожилыми людьми. Должен быть налажен контакт между поколениями. Читать статьи в газетах или книги, это не то же, что общение. Люди разных поколений имеют общие темы для разговоров, просто их нужно найти, вынести из общения что-то важное для себя, а главное – поддержать ветеранов, которые часто чувствуют себя ненужными.