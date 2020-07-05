Школьники Вологодчины отправятся в районы в «Экспедицию Победы»

Вологодская область >> Общество >> 05.07.2020

Школьники Вологодчины поедут в районы в рамках «Экспедиции Победы». Это проект отделения Российского фольклорного союза, который стартовал в июне и продлится до ноября. Ребятам предстоит собирать детские воспоминания жителей Вологодской области, вести опросы о военных, послевоенных годах.

По результату общения с пожилыми людьми, ребята снимут видеоролики для соцсетей, а все собранные записи передадут в музеи, учреждения культуры, архивы, учреждения образования. Заявки на участие в «Экспедиции Победы» принимаются от всех желающих. Заключительный этап проекта - областная конференция и фестиваль в Череповце.

С. Кулева, заведующая отделом народной культуры Центра народной культуры, считает, что сейчас важно привлекать детей и молодежь к общению с пожилыми людьми. Должен быть налажен контакт между поколениями. Читать статьи в газетах или книги, это не то же, что общение. Люди разных поколений имеют общие темы для разговоров, просто их нужно найти, вынести из общения что-то важное для себя, а главное – поддержать ветеранов, которые часто чувствуют себя ненужными.





Рекомендуем по теме:

В НАО открылась выставка женщинам-героям

Региональный фестиваль песенного творчества "В каждой строчке Победа" пройдет в НАО

Союз женщин Республики Коми прибыл в Усть-Вымский район

15 представителей НАО участвуют в фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ"

На улицах Вологды отремонтировали 3100 неисправных фонарей

В Архангельске пройдет фольклорный фестиваль "При народе в хороводе"


В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях

На реконструкцию здания ДК ОТЗ в Петрозаводске нужен 1 млрд руб.

Перед длительным походом по НАО туристам необходимо предупредить МЧС

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

В Коряжме презентуют книгу о Василии Алексееве

В Коми определят Стратегию развития спорта до 2030 г.

Глава "Лукойла" закупил оборудование для больницы в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета