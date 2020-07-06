В Коми ищут разгадку тайны 8-метрового озера
К древнейшему водоему уже почти вплотную подошли лесозаготовители. Есть вероятность, что экология уникального озера вскоре будет нарушена, поэтому экологи хотят спасти достопримечательность.
Озеро находится в районе неизученной части нацпарка «Койгородский». Его площадь - 1 га, но при этом водоем расположен на водоразделе, имеет глубину 8 м и круглую форму.
Берега озера покрыты слоем сфагнума, качающемуся и проседающему ближе к центру, поэтому высока вероятность провалиться. Этого озера нет на картах, в лесоустроительных планшетах, хотя экологи видят его на снимках с космоса. В водоем не впадают ручьи и реки, а так же не вытекают, а рыбы в озере нет.
Фонд «Серебряная тайга» изучает происхождение водоема. В июне он смог изучить озеро спецаппаратурой, для чего к озеру приехали волонтеры. На космоснимках видно, что к нему подходят вырубки, поэтому озеро нужно защитить. На юге Коми формы такого ледникового рельефа очень редко встречаются. Арендатору участка направят соответствующее письмо.
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