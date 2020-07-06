В Коми ищут разгадку тайны 8-метрового озера

Республика Коми >> Общество >> 06.07.2020

К древнейшему водоему уже почти вплотную подошли лесозаготовители. Есть вероятность, что экология уникального озера вскоре будет нарушена, поэтому  экологи хотят спасти достопримечательность.

Озеро находится в районе неизученной части нацпарка «Койгородский». Его площадь - 1 га, но при этом водоем расположен на водоразделе, имеет глубину 8 м и круглую форму.

Берега озера покрыты слоем сфагнума, качающемуся и проседающему ближе к центру, поэтому высока вероятность провалиться. Этого озера нет на картах, в лесоустроительных планшетах, хотя экологи видят его на снимках с космоса. В водоем не впадают ручьи и реки, а так же не вытекают, а рыбы в озере нет.

Фонд «Серебряная тайга» изучает происхождение водоема. В июне он смог изучить озеро спецаппаратурой, для чего к озеру приехали волонтеры. На космоснимках видно, что к нему подходят вырубки, поэтому озеро нужно защитить. На юге Коми формы такого ледникового рельефа очень редко встречаются. Арендатору участка направят соответствующее письмо.





Рекомендуем по теме:

Жители Белого Озера активно включились в сбор батареек

В Семеновском озере нашли тяжелые металлы

Места нахальных голубей в Мурманске получат новые скверы и высокую набережную

В Кириллове пройдут соревнования на Кубок телеканала "Охотник и рыболов"

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"

В очистке берегов Онежского озера и Лососинки приняли участие 500 человек


В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях

На реконструкцию здания ДК ОТЗ в Петрозаводске нужен 1 млрд руб.

Перед длительным походом по НАО туристам необходимо предупредить МЧС

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

В Коряжме презентуют книгу о Василии Алексееве

В Коми определят Стратегию развития спорта до 2030 г.

Глава "Лукойла" закупил оборудование для больницы в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета