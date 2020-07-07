Памятник каргопольскому купцу могут перевезти в Архангельскую область

Недовольное население городка Ситка считает, что статуя правителя поселений русских А. Баранова оскорбляет коренных жителей. Город основан в 1799 г. А. Барановым и назывался Новоархангельск.



В июне у памятника перед зданием Harrigan Centennial Hall состоялся митинг, на котором 90 протестующих хотели перенести памятник в другое место. Мэр Ситки Г. Пэкстон обещал, что власти этим вопросом займутся. Под петицией на Change.org за перенос статуи подписались 1,5 тысячи человек.



На своей странице в Instagram губернатор Архангельской области А. Цыбульский опубликовал пост, в котором рассказывается, что Александр Баранов - это история Каргополя и Архангельской области. Именно интересы государства он защищал на Аляске, будучи правителем Русской Америки. В основанном им Новоархангельске (Ситка), ему установили памятник.



Русские своих не бросают, поэтому если совет Ситки решит убрать памятник, его с радостью примут на Русском Севере. В Каргополе или Архангельске всегда найдется ему достойное место.