А. Сысоев признался в еще одной проблемной стройке

Мурманская область >> Общество >> 08.07.2020

Глава Мурманска А. Сысоев во время объезда объектов признался в существовании проблемной стройки детской и спортплощадки на месте хоккейного корта у дома №49 по пр. Кольскому.

Проектировщик на этапе подготовки документации проекта забыл предусмотреть опорную стенку, которая защищала бы площадку от обвалов со склона. Но, несмотря на этот крупный недочет, проект был принят к исполнению, по поводу чего возникает масса вопросов.

О проблеме подрядчик вспомнил только когда попал на строительную площадку. Кстати, заказчиком выступили городские структуры, что вызывает вопросы об их компетентности.

Сысоев по этому поводу не стал «рвать и метать», отметив, что время на исправление ошибок есть. Также спокойно глава города в прошлом году говорил о работах в сквере им. Кирова, даже несмотря на то, что подрядчик сорвал сроки сдачи объекта. В итоге объект приняли после двойного срыва сроков, в отвратительном состоянии, и сейчас сквер заново переделывается за счет средств подрядчика, а сам сквер местные жители называют «позорищем региона».





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