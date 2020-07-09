В Карелии медикам предложили давать бесплатные путевки в санатории

Депутаты Заксобрания республики публично обратились к зампредседателя правительства РФ Т. Голиковой с предложением организовать бесплатное санаторно-курортное лечение медикам, работавшим с «ковидными» пациентами.



После стресса, в котором медикам приходилось работать несколько месяцев, нужно восстановление моральных и физически сил в условиях санаторно-курортной организации. Это может стать эффективным способом социальной помощи гражданам РФ.



Также депутаты предложили аналогичные меры поддержки сделать для детей, переболевших коронавирусом. Деньги на санатории для несовершеннолетних и медиков выделят из федерального бюджета. Почему карельские депутаты не предложили взять расходы и местному правительству, остается загадкой. Видимо, это сделано в расчете на то, что решить вопрос удастся за счет федеральной казны.



Авторами инициативы стали депутаты Э. Шандалович, О. Шмаеник, Л. Жданова, А. Хейфец, А. Рутгайзер, М. Стоцкий, Г. Гореликова и М. Гуменникова.



Обращение будет рассмотрено на заседании Заксобрания 16 июля.