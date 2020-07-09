Царский ремонт сделали в петрозаводской хрущевке

Дом №3 на ул. Репина небольшой. В нем всего 69 квартир, но хорошо подготовленные документы, списание средств за капремонт помогло жильцам отремонтировать двор по программе «Комфортная городская среда».



Здесь заменили асфальт на дороге, спилили старые высохшие и аварийные деревья, установили светильники на улице и у подъездов, расширили карманную парковку для автомобилей. Но самое главное, жители дома сами принимали непосредственное участие в разработке плана работ по благоустройству. Они гораздо лучше знают, где хотят поставить машину, а где детскую площадку. Помогала им в осуществлении задуманного управляющая компания «Профессионал».



Чтобы в программу благоустройства вошел именно ваш дом, нужно приложить много усилий. Чаще всего побеждают дома, где в работу включаются управляющие компании, которые подготавливают бюллетени, ходят по квартирам, собирают голоса жильцов, оформляют полученные результаты. Только благодаря сотрудникам управляющей компании удалось получить голоса 80 % жителей дома.