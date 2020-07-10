В Мурманске полетят головы тех, кто принимал многострадальный сквер им. Кирова

Мурманская область >> Общество >> 10.07.2020

Глава Мурманской области А. Чибис на оперсовещании в правительстве региона назвал ремонт сквера им. Кирова «безобразным», особо настаивая на том, чтобы ответственные  лица понесли за это наказание.

В одной из группы в соцсети «ВКонтакте» появилось голосование, где подписчики должны ответить на вопрос: хотят ли они увольнения А. Накая, главы «Мурманских городских парков и скверов», который был заказчиком этой реконструкции сквера, и, соответственно, приемщиком работ.

На сегодня 67 % проголосовавших выступили за увольнение А. Накая. Выбор сделали 4,5 тыс. человек.

В 2019 г. подрядчик допустил серьезные ошибки при выполнении строительных работ, а проверка показала несоответствие работ требованиям проекта. Но эти работы внесли в акты приемки и оплатили в полном объеме. Как можно было принять такую работу в здравом уме, никто не понимает.

Сейчас сквер снова переделывают, устраняя ошибки. Сдать объект должны были 1 июля, но не сдали, перенеся сдачу еще на месяц. В этот раз виноватыми оказались поставщики с Урала, которые не поставили вовремя плитку. Почему нельзя было купить плитку ближе, также остается загадкой. 

Следком УМВД по Мурманску возбудил уголовное дело за хищение денег и превышения должностных полномочий.





Рекомендуем по теме:

А. Сысоев признался в еще одной проблемной стройке

В Белозерске возобновилось благоустройство футбольного поля

Подрядчик исправляет недоделки в сквере у памятника Кирову в Мурманске

Власти Мурманска назвали безобразной реконструкцию сквера у памятника Кирову

Сквер для молодых мам появится в Сыктывкаре

Герба пограничных войск России установят в Мурманске


В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

На реконструкцию здания ДК ОТЗ в Петрозаводске нужен 1 млрд руб.

В Коряжме презентуют книгу о Василии Алексееве

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.

В Мурманском торговом порту построят экокомплекс

Карелия открыла все туристические объекты
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета