В Мурманске полетят головы тех, кто принимал многострадальный сквер им. Кирова

Глава Мурманской области А. Чибис на оперсовещании в правительстве региона назвал ремонт сквера им. Кирова «безобразным», особо настаивая на том, чтобы ответственные лица понесли за это наказание.



В одной из группы в соцсети «ВКонтакте» появилось голосование, где подписчики должны ответить на вопрос: хотят ли они увольнения А. Накая, главы «Мурманских городских парков и скверов», который был заказчиком этой реконструкции сквера, и, соответственно, приемщиком работ.



На сегодня 67 % проголосовавших выступили за увольнение А. Накая. Выбор сделали 4,5 тыс. человек.



В 2019 г. подрядчик допустил серьезные ошибки при выполнении строительных работ, а проверка показала несоответствие работ требованиям проекта. Но эти работы внесли в акты приемки и оплатили в полном объеме. Как можно было принять такую работу в здравом уме, никто не понимает.



Сейчас сквер снова переделывают, устраняя ошибки. Сдать объект должны были 1 июля, но не сдали, перенеся сдачу еще на месяц. В этот раз виноватыми оказались поставщики с Урала, которые не поставили вовремя плитку. Почему нельзя было купить плитку ближе, также остается загадкой.



Следком УМВД по Мурманску возбудил уголовное дело за хищение денег и превышения должностных полномочий.