Большой телемарафон ко Дню металлурга прошел на Вологодчине
Праздничный марафон провела компания «Северсталь». Трансляция началась в 10:00 и продолжалась до 17:00 на «Канале 12» и «Русском Севере».
Зрители смогли увидеть интервью с гостями, ролики о жизни компании, концерт, прямые включения с завода. Во время марафона среди работников комбината разыграли 65 призов, поскольку «Северстали» исполнилось 65 лет!
Советник гендиректора подразделения «Северсталь Российская сталь» Л. Гусева рассказала, что в 2020 г. пришлось отметить День металлурга в онлайн формате, хотя были мероприятия и в традиционном формате. Для безопасности людей был подготовлен необычный телемарафон с эксклюзивными сюжетами и гостями. Но главным достоянием предприятия являются его сотрудники. Многие показали себя с лучшей стороны, раскрыли секреты, которые многие не замечали, работая на комбинате долгое время. Также телемарафон был интересен и жителям всей Вологодчины. Впервые компания устроила концерт прямо на промплощадке.
Справка. День металлурга в текущем году отмечается 19 июля.
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