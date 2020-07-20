В Усть-Цильме благоустроят 5 общественных территорий
В Усть-Цильме 5 общественных территорий преобразуют за 25 млн руб. В городе идет активное обновление общественных пространств в в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
В октябре в Усть-Цильме благоустроят главную площадь, сквер им. Батманова, мемориал "Братская могила". В июне приступили к благоустройству сквера им. В. Батманова. Здесь провели раскорчевку, планировку участка, выполнили отсыпку участка ПГС, позже установят ограждение, урны, малые архитектурные формы и скамейки, приведут в порядок уличное освещение.
"Братская могила" будет обустроена за 5 млн руб. Здесь выполнят осушение с помощью создания ливневых стоков, отсыпку, ремонт штукатурного покрытия постамента, смонтируют ограждение, установят лавочки и урны.
По просьбе жителей на ул. им. Л. Шишелова обустроят подъезд к детскому саду, выполнят планировку территории, смонтироуют освещение, сделают парковку.
Благодаря нацпроекту, в Коми благоустроят 100 общественных пространств только в этом году. Уже благоустроенл 12 скверов.
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