В Усть-Цильме благоустроят 5 общественных территорий

Республика Коми >> Общество >> 20.07.2020

В Усть-Цильме 5 общественных территорий преобразуют за 25 млн руб. В городе идет активное обновление общественных пространств в в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В октябре в Усть-Цильме благоустроят главную площадь, сквер им. Батманова, мемориал "Братская могила". В июне приступили к благоустройству сквера им. В. Батманова. Здесь провели раскорчевку, планировку участка, выполнили отсыпку участка ПГС, позже установят ограждение, урны, малые архитектурные формы и скамейки, приведут в порядок уличное освещение.

"Братская могила" будет обустроена за 5 млн руб. Здесь выполнят осушение с помощью создания ливневых стоков, отсыпку, ремонт штукатурного покрытия постамента, смонтируют ограждение, установят лавочки и урны.

По просьбе жителей на ул. им. Л. Шишелова обустроят подъезд к детскому саду, выполнят планировку территории, смонтироуют освещение, сделают парковку.

Благодаря нацпроекту, в Коми благоустроят 100 общественных пространств только в этом году. Уже благоустроенл 12 скверов.





Рекомендуем по теме:

Бульвар Пирогова в Вологде благоустроят

В 2021 г. столица Коми примет чемпионат мира по хоккею с мячом

В Печоре появится новый парк отдыха

Из федерального бюджета на благоустройство площадок НАО направлено 5,9 млн руб.

Ко Дню металлурга в Череповце открыли новый сквер

В 5,9 млн руб. обойдется благоустройство поселка Искателей в НАО


В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.

Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса

Кто возглавит рейтинг лучшего бойца MMA: делай ставки и смотри прогнозы на 1xBet

Музейное объединение НАО выиграло 1 млн руб. в конкурсе грантов

Мурманчане обворовали и замусорили новый скверик

В Белозерске возобновилось благоустройство футбольного поля
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета