Путепровод на выезде из Петрозаводска построят над ж/д переездом

Над железнодорожными путями при въезде в Петрозаводск решили построить путепровод. Он необходим для того, чтобы избежать пробок на дорогах, когда машины вынуждены скапливаться на переезде, пропуская железнодорожный состав.



Проектная документация путепровода на отрезке автодороги у п. Мелиоративный будет полностью подготовлена в начале 2021 г. Об этом рассказал первый замминистра транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин.



Заказчиком строительства путепровода стало Управление автомобильных дорог. После подготовки проектной документации можно будет говорить о финансировании из федерального бюджета по федеральному проекту "Мосты и путепроводы". Проект уже заявлен в программу.



На реализацию проекта понадобится 1- 2 года, но больше времени займет бумажная волокита. Не стоит рассчитывать на то, что ситуация с пробками рассосется до 2022 г.



О создании путепровода говорили давно. Он призван стабилизировать ситуацию на автодороге, снизить напряженность на переезде и поставить дорожный трафик на независимую от железной дороги основу.