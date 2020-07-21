Путепровод на выезде из Петрозаводска построят над ж/д переездом
Над железнодорожными путями при въезде в Петрозаводск решили построить путепровод. Он необходим для того, чтобы избежать пробок на дорогах, когда машины вынуждены скапливаться на переезде, пропуская железнодорожный состав.
Проектная документация путепровода на отрезке автодороги у п. Мелиоративный будет полностью подготовлена в начале 2021 г. Об этом рассказал первый замминистра транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин.
Заказчиком строительства путепровода стало Управление автомобильных дорог. После подготовки проектной документации можно будет говорить о финансировании из федерального бюджета по федеральному проекту "Мосты и путепроводы". Проект уже заявлен в программу.
На реализацию проекта понадобится 1- 2 года, но больше времени займет бумажная волокита. Не стоит рассчитывать на то, что ситуация с пробками рассосется до 2022 г.
О создании путепровода говорили давно. Он призван стабилизировать ситуацию на автодороге, снизить напряженность на переезде и поставить дорожный трафик на независимую от железной дороги основу.
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