Глава Карелии поздравил сенатора-рыбопромышленника с днем рождения
А. Парфенчиков, глава республики, считает, что личный вклад И. Зубарева в развитие рыбной промышленности и отрасли сложно переоценить. Благодаря ему, рыбная промышленность с каждым годом показывает лучшие результаты.
Член Совета Федерации от Карелии, рыбопромышленник И. Зубарев отмечает день рождения. Глава республики пожелали сенатору успехов в работе, в том числе на благо родного региона, богатырского здоровья.
Игорь Зубарев с 2000 г. работает в рыбной промышленности. До своего избрания в Совет Федерации он много лет стоял во главе Союза рыбопромышленников Карелии, руководил работой крупнейших рыбопромышленных предприятий региона. Под его руководством реализован инвестпроект по модернизации и покупке рыболовецкого траулера «Янтарный». Это судно способно добывать и замораживать 250 тонн рыбы в сутки, а такой показатель не дает ни одно карельское промысловое судно.
В 2003 г. Зубарева избирали депутатом Заксобрания Карелия III, IV, V созывов, а в последнее время он защищает интересы Карелии на федеральном уровне.
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