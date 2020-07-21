Глава Карелии поздравил сенатора-рыбопромышленника с днем рождения

Республика Карелия >> Общество >> 21.07.2020

А. Парфенчиков, глава республики, считает, что личный вклад И. Зубарева в развитие рыбной промышленности и отрасли сложно переоценить. Благодаря ему, рыбная промышленность с каждым годом показывает лучшие результаты. 

Член Совета Федерации от Карелии, рыбопромышленник И. Зубарев отмечает день рождения. Глава республики пожелали сенатору успехов в работе, в том числе на благо родного региона, богатырского здоровья.

Игорь Зубарев с 2000 г. работает в рыбной промышленности. До своего избрания в Совет Федерации он много лет стоял во главе Союза рыбопромышленников Карелии, руководил работой крупнейших рыбопромышленных предприятий региона. Под его руководством  реализован инвестпроект по модернизации и покупке рыболовецкого траулера «Янтарный». Это судно  способно добывать и замораживать 250 тонн рыбы в сутки, а такой показатель не дает ни одно карельское промысловое судно.

В 2003 г. Зубарева избирали депутатом Заксобрания Карелия III, IV, V созывов, а в последнее время он защищает интересы Карелии на федеральном уровне.





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