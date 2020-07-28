Мурманский порт готовится отметить 105-летие

Июль стал насыщенным важными событиям месяцем в истории ММТП. 2 июля 1915 г. на Варничном мысу установили первый геодезический знак, ставший отправной точкой возведения порта. В конце месяца построили 2 временные пристани: ряжевую и плавучую, позволявшие принимать 2 парохода, выгружать 25 тыс. пудов грузов в сутки. Высокий темп строительства связан с тем, что от этого порта зависели поставки союзников.



Порт является отправной точкой для Мурманска. Город начинался с порта. В 1915 г. начали строить бараки, жилые дома для администрации, столовую, баню, склады, больницу, портовые производственные здания. В разных документах порт называли «Семеновской бухтой», «Семеново», «Семеновским урочищем». Тогда в городе проживало 7,5 тыс. человек.



Мурманский морской торговый порт - крупнейшая компания Арктической зоны России, располагающая 15 причалами длиной 2,5 км. Порт обеспечивает сообщение с важными логистическими центрами мира круглый год. Сюда привозят грузы из портов Западной Европы, Африки, Ближнего Востока, Северного морского пути, Шпицбергена.