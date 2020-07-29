Для бюста Гагарина в Архангельске подбирают особый гранит

Архангельск основательно подошел к ремонту пьедестала с бюстом первого космонавта страны. Бюст Ю. Гагарина был установлен в столице Поморья на одноименной улице, но к настоящему моменту порядком обветшал. Он нуждается не только во внешней очистке, но и в проведении основательных работ по укреплению конструкции.



Техзадание тендера предусматривает проведение большого комплекса работ по усилению конструктивных элементов, железобетонного основания. Для облицовки будет использован гранит «Каменногорский» или его аналог, максимально приближенный по составу, характеристикам, цвету к существующему. Облицовку основания пьедестала сделают гранитом «Возрождение» или его аналогом.



Справка. «Возрождение» - месторождение гранита в Ленобласти, в 26 км от Выборга. Здесь разработка камня ведется открытым способом с 1918 г., а запасов гранита для блочного камня здесь 3510 млн м. куб.



Стоимость контракта на ремонт памятника с бюстом Гагарина - около 508 тыс. руб.



Тендер на портале госзакупок уже объявлен.