Омские моряки сошли на берег в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 29.07.2020

Омское судно пришвартовалось в столице Поморья. Члены экспедиционной яхты «Сибирь» сообщили, что на борту все в порядке.

3 матроса  Е. Федоров, И. Буторин и М. Смирнов ушли домой, а двое других моряков будут нести службу вместо них. Это омский журналист, а сейчас житель Калининграда, Д. Куканос и трэвел-фотограф и путешественник из Москвы К. Уютнов. Еще один человек, А. Сушков из Воронежа, присоединится к экипажу позже. 

В городской гавани судно пробудет до 1 августа, а потом, в составе экспедиции, отправится в Салехард. Этот поход станет началом кругосветного путешествия - рейса памяти жертвам войны. Экипаж почтит подвиг погибших воинов в северных водах во время ВОв, проведет торжественные церемонии прощания.

Яхта «Сибирь» отправится в Салехард вместе с яхтой «Жемчужина».

Сейчас обе яхты можно увидеть у причала. Их приводят в порядок, устраняют неполадки перед длительной дорогой. На борт яхты посторонних не пускают, но на фоне судна можно сфотографироваться, чем пользуются местные жители.





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