В 2020 г. Центр занятости НАО направил на временные работы 800 подростков
В текущем году в кампании по трудоустройству приняли участие 40 организаций НАО, в числе которых «КБ и БО», «Служба заказчика по ЖКУ п. Искателей», НКО «Фонд экологического развития НАО», «Особое детство НАО», Хорей-Верское потребительское общество, ИП, Великовисочный животноводческий комплекс.
Задействованы в трудоустройстве школьников Нарьян-Мар, п. Искателей, муниципальные образования Заполярного района. Школьники трудятся в Коткинском, Пустзерском, Великовисочном, Хорей-Верском, Тельвисочном и Пешском сельсоветах. В основном им поручают не требующую квалификации работу - покраску скамеек, уборку улиц, тротуаров, газонов, высадку цветов. Также ребята осваивают азы офисной работы – делопроизводство и формирование архивов.
Работа организована посменно, с обеспечением СИЗ.
Особенность трудоустройства в этом году - несовершеннолетние могут работать не больше 14 дней, что обусловлено эпидемиологической ситуацией и спросом на временное трудоустройство. Часть бюджетных организаций не могут принять подростков, так как некоторые не работают.
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