Семьи НАО получили 300 путевок «Мать и Дитя»

В Департаменте здравоохранения НАО выдали 315 путевок, в том числе 175 детских. На отдых в анапский санатории «ДиЛуч» отправились 121 человек, в том числе 68 детей. Вернулись с отдыха 92 человека, среди которых 52 ребенка.



Путевки «Мать и дитя» в санатории получили мамы с детьми 4-12 лет, имеющими III группу здоровья, дети 4-15 лет с VI и V группами здоровья. С ребенком может поехать отец, опекун или другой близкий родственник, например, дедушка или бабушка.



Продолжительность пребывания в санатории составляет 21 день. В стоимость входит лечение по главному заболеванию (видов процедур). Врач санатория разрабатывает для пациента индивидуальную программу: план обследования, диету, комплекс лечебно-оздоровительных процедур.



Путевки предоставляются раз в 2 года при среднедушевом доходе семьи не более двукратной величины прожиточного минимума в Ненецком округе на душу населения. Право на бесплатные путевки в санаторно-курортную организацию имеют граждане с ребенком-инвалидом, многодетные семьи.