Граффити с легендарным летчиком появилось в Череповце

Вологодская область >> Общество >> 31.07.2020

Художники А. Есин и А. Булыгин нарисовали на 4-этажном бизнес-центре в Череповце портрет нижегородского летчика В. Чкалова. Портрет получился очень похож на оригинал фотографии.

Идею рисунка предложили собственники объекта недвижимости. Они обратились к уличным художникам с готовым портретом, но очень маленьким. На его рисование ушло 20 баллонов краски, а размер картины получился 6 на 4 м. Примечательно, что граффити появилось на улице героя Советского Союза В. Чкалова и растянулось на 2 этажа из 4.

Срисовывали летчика с фотографии фоторепортера агентства «Союзфото», газет «Комсомольская правда» и «Известия» Б. Кудоярова (1898–1973).

Справка. В. Чкалов стал первым в истории человеком, совершившим беспосадочный перелет из Москвы через Северный Полюс в Ванкувер. В его честь названы несколько поселков, город в Нижегородской области, остров в Охотском море и гора в Антарктиде. В РФ 1,7 тыс. улиц названы в честь Чкалова. Есть такая и в Череповце, где лесомеханический техникум также носит имя героя-летчика.





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