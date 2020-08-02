По Петрозаводску провезли "Дерево жизни"

Республика Карелия >> Общество >> 02.08.2020

В сентябре 2020 г. возрожденный символ «Дерево Дружбы» должен занять свое новое место на набережной Онежского озера в Петрозаводске.

Перевозка каркаса композиции «Дерева дружбы» попала на все видеокамеры города по месту следования грузовой машины. Горожане с интересом наблюдали, как каркас, демонтированный еще весной, едет в неизвестном направлении. С прежнего места памятник «Дерево дружбы» решили убрать, установив на его месте стелу «Город воинской славы».

На самом деле, ситуация с «Деревом Дружбы» сложилась неоднозначная. Точно никто сказать не может, что с ним будет далее. Несколько месяцев горожане думали, что его просто отправят на металлолом, но судя по тому, что для транспортировки каркаса использовали трал, а не металловоз, памятник, скорее всего, отреставрируют.

Мэрия Петрозаводска хранит молчание по этому поводу, но в ближайшее время обещает рассказать, куда везли «дерево», учитывая, что сняли его еще в апреле, обещая реставрировать. Где сейчас памятник дружбе, тоже не известно.





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