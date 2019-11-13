Берег озера Ледовое благоустраивают

Мурманская область >> Общество >> 03.08.2020

Министр градостроительства М. Кудряшов с представителями горадминистрации Мурманска проинспектировали работы по госпроекту «Формирование комфортной городской среды» на берегу о. Ледовое в Первомайском округе.

Здесь занимаются установкой бордюров, укрепляют береговую линию, делают лестницы для удобного спуска к воде. Подрядчик планирует установить здесь детскую площадку. Ремонтные работы должны завершить к концу сентября.

Подрядчик в более ранние сроки не укладывается, поскольку во время работ были обнаружены сетевые коммуникации, нигде не учтенные документально. Из-за этой неожиданной находки пришлось приостановить процесс для корректировки работы. Сроки сдачи работ также были изменены, а сейчас строители работают в плановом режиме.

Также представители власти посетили большой двор на ул. Копытова, где также идет ремонт. В настоящий момент ремонт завершен на 50 %. Подрядчику пришлось во время планирования работ учесть пожелания местных жителей.

Всего в рамках федерального проекта приведут в порядок 240 придомовых зон в Мурманской области, а 40 из них уже ремонтируют.





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