Омская яхта «Сибирь» вышла из Архангельска
Яхты «Жемчужина» и «Сибирь» отправилась по локациям, где погибали корабли во время Великой Отечественной войны. Речь идет об акватории морского побережья Арктики и Обь-Иртышского бассейна. На яхтах находятся капсулы с землей с мест захоронения погибших воинов в Арктике.
Суда пройдут мимо Архангельска, Нарьян-Мара, Харасавея, острова Белый, Салехарда, Ханты-Мансийска, Тобольска и прибудут в Омск. Возложения венков к местам гибели кораблей организуют в Баренцевом, Белом, Печорском, Карском морях. 30 сентября яхты должны прибыть в порт Омска.
Задачей экспедиции является привлечение внимания к событиям ВОв в Арктике. Во время войны воины-беломорцы вносили достойный вклад в разгром фашистских войск в Заполярье, в западной Арктике. Они провожали конвои, обеспечивали судам защиту. Они делали все, чтобы разгромить врагов на рубеже военных действий. Об этом заявил на торжественной церемонии в честь старта экспедиции памяти замкомандира Беломорской военно-морской базы, капитан 1-го ранга Станислав Руссиян.
Рекомендуем по теме:
В Коми ищут разгадку тайны 8-метрового озера
Определены лучшие специалисты молодежной политики в Коми
Глава НАО заявил об отказе от объединения округа с Архангельской областью
61 десятый класс откроется 1 сентября в Вологде
На совещании рабочих групп Северного форума обсудили конкурс проектов 2020 г.
В Сыктывкаре выявлены нарушения в работе торговых предприятий
В Мурманске появится центр репродуктивных технологий