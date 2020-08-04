Омская яхта «Сибирь» вышла из Архангельска

Яхты «Жемчужина» и «Сибирь» отправилась по локациям, где погибали корабли во время Великой Отечественной войны. Речь идет об акватории морского побережья Арктики и Обь-Иртышского бассейна. На яхтах находятся капсулы с землей с мест захоронения погибших воинов в Арктике.



Суда пройдут мимо Архангельска, Нарьян-Мара, Харасавея, острова Белый, Салехарда, Ханты-Мансийска, Тобольска и прибудут в Омск. Возложения венков к местам гибели кораблей организуют в Баренцевом, Белом, Печорском, Карском морях. 30 сентября яхты должны прибыть в порт Омска.



Задачей экспедиции является привлечение внимания к событиям ВОв в Арктике. Во время войны воины-беломорцы вносили достойный вклад в разгром фашистских войск в Заполярье, в западной Арктике. Они провожали конвои, обеспечивали судам защиту. Они делали все, чтобы разгромить врагов на рубеже военных действий. Об этом заявил на торжественной церемонии в честь старта экспедиции памяти замкомандира Беломорской военно-морской базы, капитан 1-го ранга Станислав Руссиян.