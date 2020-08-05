Ю. Бездудный поздравил с Днем Оленя членов СПК «Индига»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 05.08.2020

Вертолет «Нарьян-Марского авиаотряда» с главой НАО побывал в п. Индига и Выучейский, на стойбище оленеводов СПК «Индига». С Ю. Бездудным к месту празднования Дня Оленя прилетели родственники и гости, работники культуры, специалисты соцзащиты, чтобы проконсультировать людей по вопросам предоставления соцвыплат и услуг, принять заявления на получение.

В хозяйство направили 700 кг продуктов питания и подарков, а также необходимых вещей, которые оленеводы заказали предварительно. Также в хозяйство привезли медикаменты для пополнения аптечного пункта п. Индига. 

Глава Департамента природных ресурсов НАО А. Чабдаров передал Ю. Бездудному благодарность членов оленеводческих хозяйств за выполнение предписаний Роспотребнадзора и противоэпидемиологических мер во время посещения делегациями стойбищ. Все члены этих делегаций, вылетающие к местам празднования Дня Оленя, делают тесты на коронавирус, а допускаются к полету при наличии отрицательного результата.

Титульный спонсор праздника День Оленя в НАО – «РН-Шельф-Арктика».

 





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