В Вытегорском районе нашли окаменелое растение возрастом 350 млн лет

Вологодская область >> Общество >> 06.08.2020

Многовековые останки были найдены во время исследования Андомской горы, а участниками экспедиции «Вместе по Русскому Северу». Пустота внутри ствола окаменелого дерева заросла кристаллами кварцита, а внешняя оболочка пропиталась водой и стала песчаником. Получился слепок растения, произраставшего миллионы лет назад. Эта окаменелость в песчаной стене осталась целой. По предположениям специалистов, найден хвощ – древовидное растение, которым была покрыта Земля в девонский период палеозоя.

Экспонат передадут музею кафедры географии Вологодского университета, где позже его смогут увидеть все желающие. Пока находку изучают ученые. Подобный экземпляр удается обнаружить не часто, особенно в неповрежденном временем виде. Удивительно, что не природные катаклизмы, не деятельность человека на состояние окаменелости не повлияли.

Напомним, что неделей ранее на Вологодчине были найдены уникальные артефакты у местного кремля, которые также наделали много шума в древнем городе. Их также изучают ученые.





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