Пробы воды в Песках соответствуют санитарным нормам

Республика Карелия >> Общество >> 08.08.2020

Роспотребнадзор Карелии проверил качество воды по микробиологическим, санитарно-химическим и парзитологическим показателям в водоемах Петрозаводска. Специалисты отобрали пробы воды в зоне отдыха Пески, на ул. Московская, в зоне отдыха р. Лососинка, у набережной Гюллинга.

В результате анализа установлено, что пробы воды соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормативам.

Роспотребнадзор также напомнил, что в этом году, как и годом ранее, пляжи Петрозаводска не были официально утверждены мэрией, т. е., по сути, загорать и купаться горожанам было негде. Но люди пользуются любой возможностью отдохнуть у воды, иногда в местах, не только не предназначенных для купания, но и опасных.

Для туристической привлекательности в Петрозаводске давно назрела необходимость создания хотя бы одного цивилизованного современного пляжа, где могли бы отдыхать не только местные жители, но и гости столицы Карелии. Пока в республике с водными зонами отдыха наблюдаются проблемы, и они не решаются десятилетиями.





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