На Онежской набережной в Петрозаводске установили бесплатные туалеты

На Онежской набережной начали работу мобильные туалеты. Мэрия Петрозаводска пояснила, что 2 модуля установлены у Петровского сквера, в парке Победы и у площадки с уличными тренажерами. В туалетах есть свет, канализация, вода, а воспользоваться их услугами можно бесплатно. Работать они будут 24/7.



Эти объекты временные, они будут работать только до конца сезона. Ориентировочно их уберут в конце сентября, но учитывая, что в Петрозаводске общественных туалетов нет, а желающих ими воспользоваться много, скептики считают, что в рабочем состоянии они не доживут и до конца августа. Обычно модульные туалеты быстро выходят из строя, поскольку люди просто не умеют ими правильно пользоваться. Не добавляют оптимизма и вандалы. Есть вероятность, что после уборки на зиму, общественные туалеты в парки не вернуться, а горожанам придется справлять нужду в кустах.



Сервисным обслуживанием туалетов будет заниматься "Городской комбинат благоустройства", в обязанности которого входит уборка, починка, снабжение мылом, туалетной бумагой.