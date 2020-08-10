Внедрение дизайн-кода в Архангельске выходит на финишную прямую

Реклама в Архангельске выглядит ужасно. Она не соответствует какому-то одному стилю, лепится в любых местах, а это портит внешний вид города. Горадминистация решила навести порядок в этой области и разработать дизайн-код.



24 июля она утвердила дизайн-код, разработанный студией А. Лебедева. Стоимость документа обошлась в 3 млн руб. Дизайн-код – свод правил, с помощью которых формируется единая по стилю комфортная городская среда.



Архангельск разделен на 3 вида пространств, и для каждого установлены правила размещения рекламы. Документ имеет 139 страниц с примерами применения дизайн-кода к фасадам домов в первой линии застройки.



Также дизайн-кода должен уберечь памятники культуры и архитектуры. Он регламентирует размещение рекламных баннеров на фасадах зданий, рядом с ними. Правильный подход позволит сохранить индивидуальность архитектуры и не превращать улицы Архангельска в доску объявлений.



Дизайн-код также распространяется на жизнь в городе. К примеру, лавочки со спинками нужно устанавливать в парках и скверах, где люди гуляют. На тротуарах, остановках уместнее ставить скамейки без спинки.







