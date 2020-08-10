Внедрение дизайн-кода в Архангельске выходит на финишную прямую

Архангельская область >> Общество >> 10.08.2020

Реклама в Архангельске выглядит ужасно. Она не соответствует какому-то одному стилю, лепится в любых местах, а это портит внешний вид города. Горадминистация решила навести порядок в этой области и разработать дизайн-код.

24 июля она утвердила дизайн-код, разработанный студией А. Лебедева. Стоимость документа обошлась в 3 млн руб. Дизайн-код – свод правил, с помощью которых  формируется единая по стилю комфортная городская среда.

Архангельск разделен на 3 вида пространств, и для каждого установлены правила размещения рекламы. Документ имеет 139 страниц с примерами применения дизайн-кода к фасадам домов в первой линии застройки.

Также дизайн-кода должен уберечь памятники культуры и архитектуры. Он регламентирует размещение рекламных баннеров на фасадах зданий, рядом с ними. Правильный подход позволит сохранить индивидуальность архитектуры и не превращать улицы Архангельска в доску объявлений.

Дизайн-код также распространяется на жизнь в городе. К примеру, лавочки со спинками нужно устанавливать в парках и скверах, где люди гуляют. На тротуарах, остановках уместнее ставить скамейки без спинки.

 

 





Рекомендуем по теме:

Дизайн-код Архангельска обсуждают городские депутаты

Скайп-конференция Э. Кагарова пройдет в архангельской библиотеке Добролюбова

Разработка дизайна интерьера

Власти Мурманской области разработают общий цветовой дизайн-проект

Драмтеатр Архангельска объявит конкурс дизайн-проектов по благоустройству Петровского парка

Стильные и удобные кеды Converse All Star в СПб: оригинальность и отменное качество


На совещании рабочих групп Северного форума обсудили конкурс проектов 2020 г.

В Сыктывкаре выявлены нарушения в работе торговых предприятий

Региональный министр здравоохранения объяснил процедуру выдачи бесплатных противовирусных лекарств

Fruit Cocktail: одна из самых результативных игр

Кормозаготовительная кампания в Ненецком округе выполнена на 27%

Чибис заинтересовался запросом мурманской поликлиники на iPhone за 180 тыс. руб.

Строительный контроль участка дороги Нарьян-Мар – Усинск будет выполнять компания из Петербурга
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета