На мысе Куйский установят памятный знак героям книги «Два капитана»

Архангельская область >> Общество >> 10.08.2020

Инициатива выдвинута губернатором Архангельской области А. Цыбульским на встрече с участниками экспедиции «Чистый Север».

В экспедиции 12 блогеров, специализирующихся на теме путешествий. Ребята побывали на мысе Куйский. В 1915 г. здесь была найдена бутылка с письмом лейтенанта Брусилова, капитана «Святой Анны». Он отправился в Арктику в 1912 г., и его судьба до сих пор неизвестна. Именно эта история легла в основу книги «Два капитана». Но о бутылке на мысе Куйский многие забыли.

Историю письма обнародовали в 2012 г. благодаря архивам Петербурга и Архангельска. У энтузиастов Поморья возникла идея установить на Куйском памятного знака об экспедиции Брусилова. Идею 8 лет обсуждают в отделении РГО региона. 2 года назад приняли решение установить знак, но реализацию инициативы остановили.

Теперь представители медиасообщества обращаются к Цыбульскому с просьбой содействия в установке памятного знака. На РГО губернатор повлиять не может, поэтому предложил пока установить памятный знак книге «Два капитана».





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