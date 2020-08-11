В Ковдоре сварили скворечник весом 30 кг
Для заполярных птиц в Ковдоре решили сварить гигантских размеров скворечник. Это большая железная кормушка весом 30 кг. Сделали ее сотрудники Ковдорского ГОКА.
Только многое в этой кормушке не продумали. Например, в суровые морозы лапки бедных птичек могут примерзнуть к металлу. Кормушку теперь придется утеплять подручными средствами, иначе она станет небезопасной.
Почему было решено сделать "птичий ресторан" из метала? Ответ прост – в городе масса неадекватных людей, которые ради забавы сбивают кормушки с деревьев. Эту кормушку сбить не получится, да и вообще сдвинуть с места будет трудно, поэтому зимой у птиц будет гарантированное место, где они смогут подкрепиться не без помощи людей.
Теперь горожане подумывают над созданием подобной кормушки для белок, которым в суровую зиму приходится несладко без пищи. Они чаще прибегают поближе к человеку в надежде найти еду, поэтому кормушка пришлась бы кстати. Сделать ее предлагают также из метала, чтобы нельзя было унести или сдвинуть с места.
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