В Мурманской области борются с безработицей за счет организации временных работ

Мурманская область >> Общество >> 19.08.2020

Уже более 2 000 жителей области трудоустроились на общественно полезные работы. Своевременные действия правительства позволили организовать рабочие места, обеспечивающие гибкий график и месячный заработок на уровне свыше 18 тыс рублей. При наличии всех надбавок эта цифра возрастает до 36 тыс рублей, сообщил во время пресс-конференции «ТАСС» губернатор области Андрей Чибис. В итоге оперативная организация временных работ позволила компенсировать сокращение занятости во время пандемии и смягчить повышение безработицы. За период с июня по август этот показатель вырос только на 0,2%, составив 2,8%.

В число общественных работ вошли благоустройство, ремонты, уборка подъездов жилых домов, озеленение, погрузка-разгрузка. Предполагается, что программа, финансируемая из резервного фонда регионального кабинета министров, будет действовать до конца августа. На организацию общественных работ в течение 3 месяцев было направлено 122 млн рублей.

Жители Мурманской области, оказавшиеся без работы во время эпидемии, получали единовременную выплату в виде северного МРОТ на сумму 27 899 рублей. Этой помощью смогли воспользоваться свыше 3 000 человек. Также правительство сохранило возможность летнего трудоустройства для подростков.





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