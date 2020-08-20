Новогодние подарки от округа получат 7,5 тыс. детей

В Ненецком округе стартовала подготовка к Новому году – тендер на поставку подарков для окружных детей. Сейчас самое время решить этот вопрос, поскольку позже это будет гораздо дороже. В каждый подарок должны войти кондитерские изделия и новогодние витражные наклейки.



Впервые поставщик будет определен в рамках конкурсного отбора, а не как ранее посредством открытого аукциона. Это позволит самостоятельно выбрать исполнителя с опытом, снизить вероятность демпинга и возможные срывы запланированных мероприятий.



Заявки на тендер можно подать до 31 августа. Критериев отбора - наличие опыта работы с предметом контракта.



Заказчик новогодних наборов - Комплексный центр соцобслуживания НАО. Наборы должны быть привезены в Нарьян-Мар и во все населенные пункты НАО до 11 декабря. На это из регионального бюджета выделено 8 млн руб. Закупка осуществляется по госпрограмме «Соцподдержка граждан в Ненецком округе».



Новогодние подарки положены малышам от одного года, которые не ходят в детские сады, а также воспитанникам дошкольных учреждений образования и школьникам начальных классов.