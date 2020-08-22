В сентябре Заполярье может возобновить санаторное обслуживание

В сентябре Мурманская область планирует возобновить работу санаториев и пансионатов, которая была приостановлена из-за коронавируса.



Выезды северян в Краснодарский край проводятся с 10 августа. При организации отдыха уделяют особое внимание сиротам, детям без попечения родителей, детям в трудной ситуации. Во время первого заезда на отдых поехали 112 детей, 13-14 августа - еще 664. Но это выездной отдых, а в своем регионе с этим пока наблюдаются проблемы.



Для взрослых жителей Мурманской области заезды в черноморские здравницы возобновлены с 7 июня, а санатории Мурманской области начнут заезды в сентябре. Это решение принято областной трехсторонней комиссией, которая отвечает за регулирование социально-трудовых отношений.



Но и это решение нельзя считать окончательным, поскольку ситуация с распространением коронавирусу постоянно меняется, и все решения должны приниматься в соответствии с ней. Пока прогнозы оптимистичные, поэтому есть вероятность, что лечебный отдых в Заполярье в этом году возобновится.