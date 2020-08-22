В сентябре Заполярье может возобновить санаторное обслуживание

Мурманская область >> Общество >> 22.08.2020

В сентябре Мурманская область планирует возобновить работу санаториев и пансионатов, которая была приостановлена из-за коронавируса.

Выезды северян в Краснодарский край проводятся с 10 августа. При организации отдыха уделяют особое внимание сиротам, детям без попечения родителей, детям в трудной  ситуации. Во время первого заезда на отдых поехали 112 детей, 13-14 августа - еще 664. Но это выездной отдых, а в своем регионе с этим пока наблюдаются проблемы.

Для взрослых жителей Мурманской области заезды в черноморские здравницы возобновлены с 7 июня, а  санатории Мурманской области начнут заезды в сентябре. Это решение принято областной трехсторонней комиссией, которая отвечает за регулирование социально-трудовых отношений. 

Но и это решение нельзя считать окончательным, поскольку ситуация с распространением коронавирусу постоянно меняется, и все решения должны приниматься в соответствии с ней. Пока прогнозы оптимистичные, поэтому есть вероятность, что лечебный отдых в Заполярье в этом году возобновится.





Рекомендуем по теме:

32 тыс. детей отдохнут в лагерях Вологодчины

Вологодская область стала лучшим экологическим местом для отдыха в России

Мурманская область отмечает 81 день рождения

В следующем учебном году в Мурманской области откроют 10 квантолабораторий

Мурманская область испытывает проблемы из-за роста стоимости мазута

С нового года в НАО проиндексируют выплаты приемным семьям


Региональный министр здравоохранения объяснил процедуру выдачи бесплатных противовирусных лекарств

На совещании рабочих групп Северного форума обсудили конкурс проектов 2020 г.

Кормозаготовительная кампания в Ненецком округе выполнена на 27%

Эжвинский суд помог Сыктывкаре вернуть деньги за сорванный отпуск

В Коми вернулись к строительству ГЭС на Кажимском водохранилище

"Ташир" открыл мебельный центр Family Room в Архангельске

С начала года в бюджет НАО поступило 11,1 млрд руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета