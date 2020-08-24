Космический фейерверк в День Коми запустила партия "Родина"

Республика Коми >> Общество >> 24.08.2020

99-летие Коми ознаменовалось салютом настолько мощным, что его можно было увидеть из космоса. Этот подарок местным жителям сделала партия "Родина" - она запустила фейерверки сразу из 99 разных локаций по всей территории республики. 

День республики отмечается 22 августа, но в этом году пандемия коронавируса в регионе не дала провести запланированных масштабных мероприятий по случаю праздника. Но "Родина" порадовала местных жителей мощным фейерверком, который не считался массовым мероприятием. Его могли видеть жители Воркуты, Сосногорска, Ухты, Печоры, Инты, Усинска и Сыктывкара.

В некоторых городах, например, в Воркуте, были отменены все праздничные мероприятия, поэтому салют стал неожиданным приятным сюрпризом для горожан. Он дал возможность почувствовать в празднике таким необычным способом.

Напомним, что в Коми с самого начала пандемии была одна из самых сложных ситуаций в стране. До сих пор республика соблюдает режим жестких ограничений, поэтому о полноценном празднике не могло быть и речи.





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