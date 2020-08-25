Сайт для жалоб появился в Карелии

На новом сайте можно пожаловаться как через ПК, так и через мобильное приложение.



Сайт начал работу вчера. Он представляет собой систему по обработке жалоб «Активный гражданин» (портал «Народный контроль. Карелия»). Работает одноименное приложение в 2-х мобильных оперсистемах. Скачать мобильную версию можно в Google play и в Apple store.



Здесь граждане смогут задавать и решать вопросы по системе «единого окна». Это могут быть вопросы по образованию, благоустройству, здравоохранению, ЖКХ, качеству услуг. В правительстве Карелии обещают, что все обращения будут перенаправлять в профильные министерства и администрации муниципалитетов. Также они обещают, что ответы будут приходить регулярно в сжатые сроки, для чего и создавался данный сайт.



Но жители республики особых надежд на сайт не возлагают, так как не видят, чем он отличается от других площадок, созданных с такой же целью. Они уверены, что это очередное деяние местных властей для «галочки», которое в течение года покажет свою ненужность.