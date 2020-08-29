Строительство дороги вокруг Вологды завершится в 2020 г.
Обходная автодорога вокруг Вологды через несколько недель будет работать, о чем сообщил помощник президента России И. Левитин.
Строительство финального отрезка обходной автодороги началось год назад. Когда дорога откроется, она сделает Карелию и Вологодскую область доступнее для туристов.
В 2000- 2008 гг. построены пусковые комплексы обхода города протяженностью 14,5 км, что обошлось в 2,5 млрд руб. Это позволило удобно связать северное направление автотрассы федерального значения М-8 Москва - Архангельск, автодорогу А-114 Вологда - Новая Ладога, А-119 Вологда - Медвежьегорск.
Сейчас на построенных участках можно проезжать 10 тыс. автомобилей в день. Строительство пусковых комплексов существенно улучшило трафик и пропускную способность транспортного узла, дорожную ситуации в Вологде. Важно было завершить строительные работы до наступления холодов, и эта цель достигнута. Стоит отметить, что пандемия коронавируса внесла коррективы в сроки сдачи объекта, но он все равно будет готов вовремя.
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