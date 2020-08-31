В НАО запущен проект «Народный советник»
Проект разработан для развития диалога между населением и властями, повышения эффективности работы аппарата управления.
Члены группы инициаторов проекта встретились с журналистами и рассказали о проекте.
Сначала проводилось исследование вопроса формирования диалога в рамках фокус-групп, деловых игр и обсуждений, и выяснилось, что в округе нет связующего звена между властью и населением.
«Народный советник» – не админпроект, а результат исследования мнения общественности. Активная позиция жителей должна быть направлена в конструктивное русло.
Сейчас проект в начале реализации, а инициативная группа состоит из 12 активистов. Они общаются в закрытой группе в WhatsApp. В чате говорят о проблемах, предлагают варианты решений. Один раз в 2 недели с почтового ящика советников делается рассылка предложений в форме бюллетеня по вертикали власти с указанием в качестве получателей: губернатора, федерального госинспектора, прокурора, замгубернатора, глав органов исполкома, депутатов регионального собрания и СМИ.
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