В НАО запущен проект «Народный советник»

Проект разработан для развития диалога между населением и властями, повышения эффективности работы аппарата управления.



Члены группы инициаторов проекта встретились с журналистами и рассказали о проекте.



Сначала проводилось исследование вопроса формирования диалога в рамках фокус-групп, деловых игр и обсуждений, и выяснилось, что в округе нет связующего звена между властью и населением.



«Народный советник» – не админпроект, а результат исследования мнения общественности. Активная позиция жителей должна быть направлена в конструктивное русло.



Сейчас проект в начале реализации, а инициативная группа состоит из 12 активистов. Они общаются в закрытой группе в WhatsApp. В чате говорят о проблемах, предлагают варианты решений. Один раз в 2 недели с почтового ящика советников делается рассылка предложений в форме бюллетеня по вертикали власти с указанием в качестве получателей: губернатора, федерального госинспектора, прокурора, замгубернатора, глав органов исполкома, депутатов регионального собрания и СМИ.