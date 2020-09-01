На 3 дня Петровский парк превратился в книжную ярмарку

Фестиваль книги - уникальное событие для столицы Поморья. Здесь открылась библиотека под открытым небом, актуальная перед началом учебного года.



«Белый июнь» проходит в городе впервые. Фестиваль стартовал с церемонии награждения победителей конкурса для издателей и полиграфистов области «Книга года». Лауреатами премии «Лучшая книга о Русском Севере» стал П. Фасонов и Е. Захарова, авторы книги «Рождение гиганта». Победа в спецноминации «Именитые земляки» досталась С. Доморощенову с книгой «Великий счастливец».



Фестиваль стал уникальным событием для региона. Горожане посетили книжные лавки, купили уникальные издания. Для любителей чтения были организованы лектории, встречи с авторами, мастер-классы, презентации книг, круглые столы.



Справка. «Белый июнь» - летний фестиваль книги в рамках фестиваля новой культуры «Другой». Организаторы - Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», Архангельская научная библиотека им. Добролюбова.