В Мурманске открыли памятник В. Ляхницкому

Мурманская область >> Общество >> 03.09.2020

Торжество по случаю открытия бюста прошло в сквере у морвокзала Мурманска. Его приурочили к празднованию 105-летия основания Мурманского морторгпорта.

На церемонии были губернатор Мурманской области А. Чибис, глава облдумы и горадминистрации А. Масько - автор идеи увековечить память В. Ляхницкого.

В. Ляхницкому была отведена особая роль в истории Мурмана. В 1914 г. он возглавил проведение изыскательских работ на Кольском полуострове. Итог - определение места строительства Мурманского морского порта.

В сентябре 1915 г. к временной пристани пришвартовался первый пароход «Дротт»,  в 2016 г. был заложен город название Романов-на-Мурмане, позже – Мурманск.

Биография Ляхницкого весьма интересная. После окончания очень престижного учебного заведения России - Путейского Института - Ляхницкого командировали на строительство Панамского канала. Ляхницкий владел несколькими языками, становился участником многих международных конгрессов, конференций, практических мероприятий, посвященных транспортной системе Европы.

Автор бюста В. Ляхницкого – его правнук О. Ляхницкий.





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