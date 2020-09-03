В Мурманске открыли памятник В. Ляхницкому
Торжество по случаю открытия бюста прошло в сквере у морвокзала Мурманска. Его приурочили к празднованию 105-летия основания Мурманского морторгпорта.
На церемонии были губернатор Мурманской области А. Чибис, глава облдумы и горадминистрации А. Масько - автор идеи увековечить память В. Ляхницкого.
В. Ляхницкому была отведена особая роль в истории Мурмана. В 1914 г. он возглавил проведение изыскательских работ на Кольском полуострове. Итог - определение места строительства Мурманского морского порта.
В сентябре 1915 г. к временной пристани пришвартовался первый пароход «Дротт», в 2016 г. был заложен город название Романов-на-Мурмане, позже – Мурманск.
Биография Ляхницкого весьма интересная. После окончания очень престижного учебного заведения России - Путейского Института - Ляхницкого командировали на строительство Панамского канала. Ляхницкий владел несколькими языками, становился участником многих международных конгрессов, конференций, практических мероприятий, посвященных транспортной системе Европы.
Автор бюста В. Ляхницкого – его правнук О. Ляхницкий.
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