В Мурманске открыли памятник В. Ляхницкому

Торжество по случаю открытия бюста прошло в сквере у морвокзала Мурманска. Его приурочили к празднованию 105-летия основания Мурманского морторгпорта.



На церемонии были губернатор Мурманской области А. Чибис, глава облдумы и горадминистрации А. Масько - автор идеи увековечить память В. Ляхницкого.



В. Ляхницкому была отведена особая роль в истории Мурмана. В 1914 г. он возглавил проведение изыскательских работ на Кольском полуострове. Итог - определение места строительства Мурманского морского порта.



В сентябре 1915 г. к временной пристани пришвартовался первый пароход «Дротт», в 2016 г. был заложен город название Романов-на-Мурмане, позже – Мурманск.



Биография Ляхницкого весьма интересная. После окончания очень престижного учебного заведения России - Путейского Института - Ляхницкого командировали на строительство Панамского канала. Ляхницкий владел несколькими языками, становился участником многих международных конгрессов, конференций, практических мероприятий, посвященных транспортной системе Европы.



Автор бюста В. Ляхницкого – его правнук О. Ляхницкий.